Messi participa de parte do treino com companheiros do Barcelona

O argentino Lionel Messi e o atacante francês Ousmane Dembélé, ambos sofrendo com lesões musculares, participaram nesta segunda-feira de parte do treino com os companheiros de Barcelona, a dois dias de receber a Inter de Milão no Camp Nou pela Liga dos Campeões.

“Messi e Dembélé fizeram parte do treino com o grupo”, informou o Barcelona, deixando em aberto a possibilidade de que os dois jogadores possam enfrentar na quarta-feira a Inter.

Mesis sofreu um estiramento na coxa esquerda na terça-feira passada durante jogo do Campeonato Espanhol contra o Villarreal, em sua primeira partida como titular após se recuperar de outra lesão muscular na perna direita.

“Ainda não sei quanto tempo poderá ser desfalque, esperamos que volte logo para a equipe”, afirmava na sexta-feira o técnico Ernesto Valverde, na coletiva de imprensa prévia ao duelo contra o Getafe (vitória 2-0), pela 7ª rodada da Liga espanhola.

A volta de Messi aos treinos alimenta uma pequena esperança de que o craque argentino possa ter alguns minutos em campo na terça-feira.

Já Dembélé sofreu no sábado uma “sobrecarga muscular” na coxa esquerda e se tornou desfalque de última hora para a partida contra o Getafe.

gr/pm/am