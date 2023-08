Messi nos EUA: conheça ex-soldado escolhido por Beckham para ser guarda-costas do argentino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 16:19 Compartilhe

Títulos não faltam para Lionel Messi. Campeão por onde passou, o argentino se tornou mundialmente conhecido e decidiu, de acordo com suas próprias palavras, “sair dos holofotes” ao se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Mas nem mesmo em um país que pouco simpatiza com o “soccer” masculino um astro passa despercebido. Por isso, o campeão mundial conta com um segurança particular até na beira do gramado.

Diante da cobiça de fãs por fotos e autógrafos, além dos óbvios cuidados por se tratar de uma pessoa popular, o Inter Miami decidiu colocar um guarda-costas para proteger Messi. Trata-se de Yassine Cheuko, um ex-soldado americano, que esteve no front nas guerras do Iraque e Afeganistão, em um grupo de elite do exército dos EUA. Ele é especialista em várias artes marciais.

Chueco não é apenas um praticante de lutas de defesa. Ele costuma competir. De acordo com o jornal Miami Diario, o segurança luta taekwondo, boxe e MMA. Quem entra em suas redes sociais não encontra nenhuma menção a Messi, apenas vídeos e fotos de lutas e treinamentos.

Nas negociações para a ida de Messi para a MLS, o ex-astro do futebol David Beckham foi fundamental no processo. Um dos donos do Inter Miami, o inglês também foi o responsável por escolher pessoalmente quem faria a segurança do campeão mundial com a seleção argentina.

Em sua mais recente publicação nas redes sociais, há dois meses, o ex-soldado aparece em uma academia de artes marciais em treino técnico e físico. Em uma das imagens, é visto levantando peso com os dentes. No Instagram, Cheuko conta com 165 mil seguidores, um deles é o craque Messi.

Também em sua página, o guarda-costas exibe uma frase motivacional que dialoga com sua profissão e personalidade. “O homem forte não é o bom lutador ou o bom boxeador. O homem forte é só aquele que se controla quando está com raiva”.

A atividade do lutador junto a Messi não se limita aos jogos de futebol. Ele acompanha a maioria dos afazeres do argentino fora de sua casa, como compras, passeios e afins. Antes das partidas, é o primeiro a descer do ônibus para fazer uma varredura no caminho que o craque percorrerá até o vestiário e, em seguida, ao gramado.

De acordo com a imprensa americana, Cheuko lidera uma equipe de 50 pessoas que cuidam da segurança da família de Messi nos EUA, como mulher e filhos, mas cabe a ele seguir de perto o craque argentino.

Na internet, o público tem se divertido com a presença do segurança. Há quem diga que o ex-soldado marca Messi melhor do que qualquer adversário no futebol. Cheuko é visto na lateral do gramado, acompanhando de perto os movimentos do jogador dentro de campo. Se alguém tentar invadir, o guarda-costas entrará em ação. Não para brigar, mas para impedir que qualquer um não autorizado se aproxime do atleta. Já aconteceu. Na Leagues Cup, no momento em que um torcedor invadiu o campo para tirar uma selfie com Messi, o segurança foi o primeiro a afastá-lo.

