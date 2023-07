AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2023 - 14:08 Compartilhe

Com um golaço de falta, Lionel Messi deu a vitória ao Inter Miami sobre o Cruz Azul do México por 2 a 1, na estreia do craque argentino pela equipe da Flórida, na primeira rodada da Copa das Ligas.

