Messi marca e Barcelona bate Sevilla pelo Espanhol

O Barcelona venceu o Sevilla por 2 a 0, neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, com direito a gol do atacante argentino Lionel Messi.

Jogando fora de casa, a equipe catalã abriu o placar no minuto 29, através do francês Ousmane Dembélé, que recebeu um passe em profundidade de Messi, entrou na área e finalizou de esquerda na saída do goleiro Bono.

Na reta final do encontro, os visitantes ampliaram quando o atacante argentino tabelou com Moriba, passou pela marcação, entrou na área e chutou para a defesa parcial de Bono. O próprio Messi aproveitou o rebote e empurrou para as redes.

Com este resultado, o Barça assume a vice-liderança provisória da competição com 53 pontos, a dois do primeiro colocado Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos. O time catalão pode perder a segunda posição caso o Real Madrid (3º) vença na segunda-feira a Real Sociedad (5ª).

Já o Sevilla segue em quarto, com 48 unidades, sem ser ameaçado nesta rodada, pois está sete pontos à frente da Real Sociedad.

Com gol deste sábado, Lionel Messi consolida sua liderança na artilharia do Espanhol, com 19 marcados, três a mais que o segundo colocado, o uruguaio Luis Suárez (Atlético Madrid).

Na partida que abriu o sábado, o Eibar (16º) e o lanterna Huesca (20º) ficaram no empate por 1 a 1.

— Jogos e resultados da 25ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Levante – Athletic Bilbao 1 – 1

– Sábado:

Eibar – SD Huesca 1 – 1

Sevilla – Barcelona 0 – 2

Alavés – Osasuna 0 – 1

Getafe – Valencia 3 – 0

– Domingo:

(10h00) Celta Vigo – Valladolid

(12h15) Cádiz – Betis

(14h30) Granada – Elche

(17h00) Villarreal – Atlético de Madrid

– Segunda-feira:

(17h00) Real Madrid – Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 55 23 17 4 2 45 16 29

2. Barcelona 53 25 16 5 4 55 22 33

3. Real Madrid 52 24 16 4 4 42 19 23

4. Sevilla 48 24 15 3 6 34 18 16

5. Real Sociedad 41 24 11 8 5 41 20 21

6. Villarreal 37 24 8 13 3 33 25 8

7. Betis 36 24 11 3 10 32 38 -6

8. Levante 32 25 7 11 7 35 34 1

9. Athletic Bilbao 30 24 8 6 10 34 28 6

10. Granada 30 24 8 6 10 29 41 -12

11. Celta Vigo 29 24 7 8 9 29 36 -7

12. Osasuna 28 25 7 7 11 23 33 -10

13. Getafe 27 25 7 6 12 20 30 -10

14. Valencia 27 25 6 9 10 30 35 -5

15. Cádiz 25 24 6 7 11 21 40 -19

16. Eibar 22 25 4 10 11 20 28 -8

17. Alavés 22 25 5 7 13 20 39 -19

18. Valladolid 21 24 4 9 11 22 35 -13

19. Elche 21 23 4 9 10 20 34 -14

20. SD Huesca 20 25 3 11 11 22 36 -14

