Messi iguala Pelé em gols oficiais pelo mesmo time

ROMA, 20 DEZ (ANSA) – O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, igualou neste sábado (19) o ex-jogador brasileiro Pelé na quantidade de gols marcados por um mesmo clube em jogos oficiais.

Messi anotou um dos gols do Barça no empate em 2 a 2 com o Valencia, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Com isso, igualou a marca do “Rei do Futebol”, que marcou 643 vezes em sua passagem pelo Santos.

O argentino alcançou Pelé após 748 partidas pela equipe catalã, com uma média de 0,85 por jogo. O brasileiro, por sua vez, marcou 643 gols em 660 duelos, com média de 0,97.

Após o feito de Messi, o ex-craque do Santos publicou em suas redes sociais uma foto do jogador do Barcelona celebrando um gol de um jeito semelhante ao que brasileiro comemorou na Copa do Mundo de 1970.

“Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não exista nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito, Messi”, escreveu Pelé.

(ANSA).

Veja também