Messi fatura prêmio de melhor do mundo pela 6ª vez

PARIS, 2 DEZ (ANSA) – O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, venceu nesta segunda-feira (2) pela sexta vez na carreira o prêmio Bola de Ouro da revista francesa “France Football”, tendo superado o português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

Aos 32 anos, o camisa 10 do Barcelona já havia vencido o prêmio em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

O pentacampeão Cristiano Ronaldo, que não compareceu na cerimônia em Paris, ficou na terceira posição da premiação, atrás de Messi e do zagueiro Virgil Van Dijk, do Liverpool. Já o senegalês Sadio Mané, também dos Reds, ficou na quarta colocação.

O prêmio de melhor jogador sub-21, chamado de Troféu Kopa, ficou com o zagueiro holandês Matthijs De Ligt, da Juventus. O brasileiro Alisson, do Liverpool, faturou a primeira edição do Troféu Yashin, que elege o melhor goleiro do mundo.

No feminino, a Bola de Ouro ficou com a jogadora norte-americana Megan Rapinoe, do Reign FC, superando a brasileira Marta.(ANSA)