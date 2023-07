Messi estreia e marca gol da vitória do Inter Miami (2-1) sobre Cruz Azul na Copa das Ligas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2023 - 0:18 Compartilhe

Com um golaço de falta, Lionel Messi fez o gol da vitória do Inter Miami sobre o Cruz Azul do México nesta sexta-feira (21), na estreia do craque argentino pela equipe da Flórida, na primeira rodada da Copa das Ligas.

Depois de começar no banco, Messi entrou em campo no início do segundo tempo (54′) e balançou as redes nos acréscimos (90’+4), levando ao delírio os cerca de 20 mil torcedores no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale.

Apesar da vitória, o Inter Miami não começou bem contra o Cruz Azul. O time mexicano, dirigido pelo brasileiro Ricardo Ferretti, criou várias oportunidades, uma delas um chute na trave do argentino Carlos Rotondi, mas não conseguiu converter a superioridade em gols.

Do outro lado, o time de Messi pouco tocava na bola e as jogadas pela ponta esquerda do atacante Robbie Robinson eram a única esperança de uma reação.

Ainda assim, foi o Inter Miami que conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo, em uma grande jogada de Robert Taylor. Ele recebeu na esquerda, driblou para dentro e bateu rasteiro no cantinho, a bola ainda bateu na trave antes de entrar.

No segundo tempo, a festa parecia completa com a entrada de Messi, acompanhado do volante espanhol Sergio Busquets, que também começou a partida no banco.

Com os dois astros em campo, o Inter Miami se posicionou melhor e deixou de sofrer, mas o Cruz Azul chegou ao empate.

Em uma jogada aparentemente sem perigo, o atacante Uriel Antuna recebeu na área, girou e bateu forte para estufar a rede do goleiro Drake Callender, que ainda chegou a tocar na bola, mas o desvio não foi suficiente para evitar o gol.

Messi continuou tentando, procurando jogo, driblando e abrindo espaços.

Em um belo passe em profundidade, Busquets deixou o craque argentino na cara do gol, mas o goleiro Andrés Gudiño salvou o Cruz Azul.

Até que, em uma falta marcada na entrada da área, Messi cobrou com perfeição no ângulo direito e o goleiro mexicano nada pôde fazer.

“Sabia que tinha que marcar, era a última jogada da partida. Queria marcar para não chegar aos pênaltis. Era muito importante para nós conseguir esta vitória”, disse o camisa 10 em entrevista depois do jogo.

O resultado deixa o Inter Miami na liderança de sua chave na Copa das Ligas, que além do Cruz Azul também tem o Atlanta United. Os dois melhores se classificam para a fase de 16 avos de final do torneio, que começará no dia 2 de agosto.

— Ficha técnica:

Copa das Ligas – Fase de grupos

Inter Miami – Cruz Azul 2 – 1

Árbitro: Said Martínez (HON)

Gols:

Inter Miami: Robert Taylor (44′), Lionel Messi (90’+4)

Cruz Azul: Uriel Antuna (65′)

Cartões amarelos:

Inter Miami: Dixon Arroyo (38′)

Cruz Azul: Jesús Dueñas (90’+2)

Escalações:

Inter Miami: Drake Callender – DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller (Christopher McVey, 74′), Ian Fray (Noah Allen, 30′) – Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi (Lionel Messi, 54′), David Ruiz (Sergio Busquets, 54′) – Robert Taylor, Robbie Robinson e Leonardo Campana (Josef Martínez, 55′). Técnico: Gerardo Martino.

Cruz Azul: Andrés Gudiño – Rodrigo Huescas (Juan Escobar, 30′), Carlos Salcedo, Rafael Guerrero, Ignacio Rivero – Jesús Dueñas, Carlos Rodríguez (Christian Tabó, 78′), Uriel Antuna – Moisés Vieira (Augusto Diego Lotti, 78′), Carlos Rotondi e Díber Cambindo (Kevin Castaño, 64′). Técnico: Ricardo Ferretti.

