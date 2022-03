Messi está apto para últimos jogos da Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, diz técnico

BUENOS AIRES (Reuters) – O astro do futebol Lionel Messi está apto para jogar pela seleção argentina pela rodada de encerramento das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar de 2022, depois de desfalcar seu clube, o Paris Saint-Germain, na última partida, afirmou nesta quinta-feira o técnico da Argentina, Lionel Scaloni.

A Argentina, que já está classificada para a Copa do Mundo, recebe na sexta-feira, no estádio do Boca Juniors, a seleção da Venezuela, e visita quatro dias depois o Equador na cidade de Guayaquil.

Messi não foi relacionado no final de semana na derrota por 3 x 0 do PSG como visitante para o Mônaco, por conta de um “quadro de gripe”, segundo informou há uma semana o clube da capital francesa.

“Leo está bem, treinou normalmente depois do processo gripal pelo qual passou, e está disponível para jogar. Esperamos que faça uma boa partido”, disse Scaloni em uma coletiva de imprensa.

Scaloni acrescentou que “Messi não foi afetado pela situação (do PSG eliminado da Liga dos Campeões), está bem, demonstra isso cada vez que vem aqui, e amanhã (sexta-feira) tem a oportunidade em seu país, com sua gente, e talvez seja a última partida (antes do Mundial) para poder se despedir da melhor maneira da Argentina”.

O técnico não poderá contar com os lesionados ou suspensos Marcos Acuña, Alejandro Gómez, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez, enquanto a presença de Ángel Di María, que tem uma lesão muscular, não está confirmada na equipe titular.

(Reportagem de Ramiro Scandolo)

Saiba mais