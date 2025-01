‘Messi era incrível, mas Neymar sempre foi meu ídolo, é uma lenda do futebol’, diz Lamine Yamal

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, se rendeu a Neymar. O jovem da equipe catalã mostrou profunda admiração pelo craque brasileiro, afirmando que o jogador do Al-Hilal é seu ídolo no futebol.

“Eu tinha cinco anos quando o vi no Santos, e sete anos quando o vi pessoalmente no Barcelona, no Camp Nou”, lembrou Lamine Yamal, em entrevista à CNN. “Foi incrível vê-lo. Sim, é verdade que lá estava Messi, que também era incrível, mas foi algo totalmente diferente. Neymar sempre foi meu ídolo. É uma estrela, uma lenda do futebol”, elogiou o espanhol.

Lamine Yamal, de 17 anos, tem contrato com o Barça até o meio de 2026. O jogador foi questionado sobre a possível ampliação do vínculo com o clube espanhol. O atleta tranquilizou os torcedores.

“Não sei quando (o contrato será assinado). Mas acho que será em breve. No fim das contas, o Barcelona é o clube da minha vida. Espero renovar com eles e estar com eles o máximo de tempo possível”, prosseguiu. “Quero jogar no Campeonato Espanhol. Quero jogar no Barça e, sim, irei renovar o meu contrato. Farei isso”, assegurou o atacante do time espanhol.

Nesta quarta-feira, o jovem retornou ao time titular em Jeddah, na Arábia Saudita, pela semifinal da Copa da Espanha e fechou a vitória sobre o Athletic de Bilbao, por 2 a 0. Gavi anotou o primeiro.