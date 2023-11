Messi em Miami é ‘um presente para os EUA e a MLS’, diz David Beckham

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 12:26 Para compartilhar:

A contratação de Lionel Messi pelo Inter Miami foi “um presente para os Estados Unidos e a Major League Soccer (MLS)”, afirmou David Beckham, presidente e coproprietário do clube da Flórida, em uma entrevista concedida à AFP nesta quarta-feira (15), em Mumbai (Índia), onde assistiu a uma partida de críquete.

Messi, campeão do mundo no ano passado com a Argentina e que no final de outubro recebeu a oitava Bola de Ouro de sua carreira, chegou ao Inter Miami em julho, depois de encerrar uma passagem decepcionante de dois anos no Paris Saint-Germain.

Pergunta: O que representou para você a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami?

Resposta: “Quando me dizem que Lionel Messi joga no Inter Miami, ainda não acredito. Como proprietário, estou muito orgulhoso de tê-lo no clube. Sabíamos que conseguir a vinda de Leo aos Estados Unidos, não só a Miami, era um presente para o país e para a MLS. Alguém como ele muda tudo, é uma inspiração para toda uma geração de jogadores. Por isso queríamos Leo na equipe. Com certeza, também queremos ganhar títulos e ser o melhor time do campeonato. Mas uma das razões para contratá-lo era que ele fosse uma inspiração para a próxima geração de jogadores nos Estados Unidos. Que ajudasse fazer crescer a vontade de ser jogador de futebol. Messi tem esse poder”.

P: Como você vê as chances da Inglaterra na Eurocopa de 2024?

R: “Tenho muita confiança nesta seleção da Inglaterra. Acredito em Garet Southgate [técnico da equipe], no que ele vem fazendo há vários anos. Infelizmente perdemos a final da última Euro para a Itália [em julho de 2021, em Londres], mas chegamos muito perto da vitória. Quando a nossa seleção vence, todo o país se une de uma maneira incrível. Não quero me precipitar, mas acho que realmente temos chances na Euro 2024, com jogadores jovens como Cole Palmer, Jude Bellingham e os demais. E com certeza com nosso capitão, Harry Kane, que continua sendo um exemplo para o time e marcando gols”.

P: Do seu ponto de vista como embaixador mundial do Unicef desde 2015, que papel o futebol pode desempenhar para ajudar as crianças desfavorecidas?

R: “Sempre disse que o esporte deve desempenhar um grande papel para as crianças. O futebol, o críquete, o basquete e os outros esportes que têm uma grande responsabilidade para ajudar a sua emancipação. Na minha própria carreira, o futebol me permitiu desenvolver a capacidade de gestão, de trabalhar em equipe, ter disciplina, manter a concentração. O futebol me deu confiança. Viajando pelo mundo com o Unicef, vi os rostos das crianças, que se enchiam de alegria com o futebol. Elas se esquecem dos problemas quando estão jogando.

