Messi e Guardiola reencontram-se pela Champions League após saída do Barcelona: relembre os últimos jogos PSG e Manchester City enfrentam-se em partida da fase de grupos da Champions League em reencontro de Messi e Guardiola

Lionel Messi e Pep Guardiola reencontram-se nesta terça-feira em confronto entre Paris Saint-Germain e Paris Saint-Germain após o argentino deixar o Barcelona. O LANCE! relembra os últimos confrontos entre ‘criador e criatura’ na Champions League.

Nesta temporada, Lionel Messi e Pep Guardiola estiveram próximos de se reencontrarem no mesmo clube. O argentino esteve próximo do Manchester City após deixar o Barcelona, mas optou por assinar contrato com o Paris Saint-Germain.

Desde a saída do treinador espanhol do Barcelona, Guardiola e Lionel Messi enfrentaram-se em quatro oportunidades pela Champions League, com sendo duas vitórias para o craque argentino e outras duas para o treinador dos Cityzens.

Messi marcou golaço contra o Bayern em 2015 (Foto: AFP)

BARCELONA x BAYERN DE MUNIQUE – 2015

O primeiro encontro de Messi e Guardiola após o treinador deixar a Catalunha ocorreu nas semifinais da Champions League da temporada 2014/2015. Na ocasião, o técnico espanhol treinava o Bayern de Munique, e o Barça era comandado por Luis Enrique.

Na partida de ida, no Camp Nou, o Barcelona protagonizou um grande show ao vencer a equipe alemã por 3 a 0, com um gol de Neymar e outros dois de Lionel Messi. Um dos gols do jogador argentino ficou marcado para sempre por conta de seu drible no zagueiro Boateng, que ficou perdido no lance e caiu após drible de Messi.

Na volta, o Bayern de Munique conseguiu a vitória por 3 a 2, mas não garantiu a vitória contra o Barcelona. Benatia marcou o primeiro para a equipe alemã, mas Neymar conseguiu a virada para o Barça, que não conseguiu sustentar o ataque alemão. A equipe bávara marcou outras duas vezes com Lewandowski e Muller.

Por fim, o Barcelona classificou-se no agregado por 5 a 3, e conquistou a Champions League ao bater a Juventus na final por 3 a 1.

Messi marcou hat-trick em goleada do Barça contra o City (Foto: PAU BARRENA / AFP)







BARCELONA x MANCHESTER CITY – 2016

Na fase de grupos da Champions League da temporada 2016/2017, Barcelona e Manchester City protagonizaram mais dois encontros entre Pep Guardiola e Lionel Messi. O Barça, na época, ainda contava com Luis Enrique como seu treinador.

O primeiro jogo terminou com goleada por 4 a 0 para o Barcelona, que contou com um hat-trick marcado por Lionel Messi. No Camp Nou, Neymar ainda marcou o gol derradeiro da vitória, colocando o Manchester City para trás no grupo.

Em Manchester, os Cityzens conseguiram garantir a vitória em casa pelo placar de 3 a 1. Messi marcou o primeiro gol do jogo no primeiro tempo, mas Gundogan e Kevin De Bruyne protagonizaram a virada da equipe inglesa no Eithad Stadium.

