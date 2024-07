Messi é escolhido para seu primeiro Jogo das Estrelas da MLS

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2024 - 14:58 Para compartilhar:

O craque argentino Lionel Messi, do Inter Miami, lidera a lista de jogadores escolhidos para disputar o Jogo das Estrelas (All-Star) da MLS, contra outro time formado por jogadores da liga mexicana.

Messi, que está com a seleção da Argentina na Copa América, não participou do evento no ano passado porque tinha acabado de ser contratado pelo clube de Miami.

O All-Star vai acontecer em Columbus (Ohio) no dia 24 de julho, dez dias depois da final da Copa América em Miami (Flórida).

Aos 37 anos, o camisa 10 da ‘Albiceleste’ continua sendo o principal jogador da MLS, com 12 gols e 13 assistências em 12 jogos nesta temporada com o Inter, que lidera a competição.

Os outros três ex-jogadores do Barcelona que são companheiros de Messi em Miami, os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets e o uruguaio Luis Suárez, também estão na lista de escolhidos para representar a liga americana, que conta com dois brasileiros: o zagueiro Thiago Martins (ex-Palmeiras), do New York City, e o meia Evander (ex-Vasco), do Portland Timbers.

No evento do ano passado, o time da MLS foi goleado pelo Arsenal por 5 a 0.

gbv/ol/cb/yr