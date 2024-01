Messi é eleito melhor jogador do mundo de 2023 no Fifa The Best

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2024 - 19:21 Para compartilhar:

O astro Lionel Messi conquistou seu terceiro prêmio Fifa The Best como melhor jogador do ano de 2023, depois de ter vencido em 2019 e 2022 enquanto a espanhola Aitana Bonmatí ficou com o prêmio feminino.

O craque argentino superou o norueguês do Manchester City Erling Haaland, que parecia ser o favorito nas apostas após os cinco títulos conquistados com seu time em 2023, e o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

O jogador do Inter Miami, que não estava presente na cerimônia, e Aitana Bonmatí confirmam com este prêmio a Bola de Ouro conquistada por ambos em 2023, após terem vencido as Copas do Mundo masculina e feminina com suas seleções.

O argentino, tem agora em seu currículo oito Bolas de Ouro e três prêmios The Best, sendo que este último foi conquistado apesar de a Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina em 2022, não ter sido contabilizada nesta edição de 2023.

O astro da cidade de Rosário, de 36 anos, superou o jovem norueguês Haaland, que parecia destinado a conquistar seu primeiro grande reconhecimento individual.

Depois de uma temporada no PSG em que Messi só conseguiu vencer o campeonato francês, sendo eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o astro argentino conquistou um novo título na carreira em seu novo clube, o Inter Miami, a norte-americana Leagues Cup.

Já no feminino não houve surpresas já que Aitana Bonmatí, havia sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo Feminina.

Aitana superou a compatriota Jennifer Hermoso, que marcou três gols e deu duas assistências na conquista da Espanha da Copa do Mundo Feminina para ser finalista da premiação, e a colombiana Linda Caicedo, estrela de sua seleção, que chegou às quartas de final do torneio.

— Últimos vencedores do Fifa The Best:

– Categoria masculina:

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e seleção portuguesa)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e seleção portuguesa)

2018: Luka Modric (Real Madrid e seleção croata)

2019: Lionel Messi (Barcelona e seleção argentina)

2020: Robert Lewandowski (Bayern de Munique e seleção polonesa)

2021: Robert Lewandowski (Bayern de Munique e seleção polonesa)

2022: Lionel Messi (Barcelona e seleção argentina)





2023: Lionel Messi (PSG, Inter Miami e seleção argentina)

– Categoria feminina:

2016: Carli Lloyd (Houston Dash e seleção americana)

2017: Lieke Martens (FC Rosengard/Barcelona e seleção holandesa)

2018: Marta (Orlando Pride e seleção brasileira)

2019: Megan Rapinoe (Reign FC Seattle e seleção americana)

2020: Lucy Bronze (Lyon/Manchester City e seleção inglesa)

2021: Alexia Putellas (Barcelona e seleção espanhola)

2022: Alexia Putellas (Barcelona e seleção espanhola)

2023: Aitana Bonmatí (Barcelona e seleção espanhola)

