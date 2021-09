Messi é descartado de jogo do PSG contra o Montpellier

(Reuters) – O argentino Lionel Messi foi descartado da partida do Paris Saint-Germain contra o Montpellier, no sábado, por ainda não ter se recuperado de uma lesão óssea, informou o time francês nesta sexta-feira.

Messi sofreu uma pancada no joelho esquerdo e uma ressonância magnética feita na terça-feira confirmou os sinais de uma contusão. No dia seguinte ele esteve ausente da vitória de 2 x 1 do PSG sobre o Metz.

O atacante, de 34 anos, que trocou o Barcelona pelo clube parisiense em um contrato de dois anos durante a pré-temporada, voltará a ser avaliado no domingo.

Na semana que vem, seu time enfrentará o Manchester City em um jogo da Liga dos Campeões, em casa.

O PSG acrescentou que o meio-campista Marco Verratti voltará a treinar no domingo e que o zagueiro Sergio Ramos, que ainda não estreou pelo clube, continua a treinar individualmente enquanto se recupera de uma lesão na panturrilha.

O time lidera a tabela da liga francesa, acumulando vitórias depois de sete jogos.

(Por Rohith Nair, em Bengaluru)

Veja também