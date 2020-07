Messi e CR7 são as estrelas dos Jogos Históricos dessa semana na TNT Partidas memoráveis das temporadas 2018/19 e 2016/17 serão destaque do especial

Esta semana, dias 07 e 08 de julho, a partir das 12h30, a “TNT” segue com a transmissão exclusiva dos Jogos Históricos da UEFA Champions League. Partidas memoráveis das temporadas 2018/19 e 2016/17 serão o destaque do especial “Shows de Messi & CR7 3.0”.

Amanhã, dia 07, o confronto será entre Barcelona 3×0 Manchester United (2018/19 – Quartas de Final). Um dos mais lindos gols de Lionel Messi na Champions League. Na temporada em que foi eleito o melhor jogador do mundo, Messi levou o Barcelona até às semifinais e só caiu diante do inacreditável que aconteceu em Anfield Road. Foram doze gols que o consagrou como o artilheiro isolado da campanha.

O mata-mata foi dele. Dois gols e duas assistências contra o Lyon, dois gols contra o Liverpool e dois gols contra o Manchester United. Diante dos Red Devils, um gol ao estilo Messi. O drible e a finalização característica da entrada da área que fez o narrador do Esporte Interativo Jorge Iggor enlouquecer.

E na quarta, dia 08, teremos Juventus 1×4 Real Madrid (2016/17 – A Melhor Final de CR7). A melhor atuação individual de Cristiano Ronaldo em uma final de Champions League. A Juventus chegava confiante, ao ter eliminado o Trio MSN e a sensação do Monaco de Falcão García e Mbappé, jogando um futebol bonito e eficiente.

Já o Real Madrid chegava de certa forma desacreditado por passar no sufoco contra o Atlético de Madrid e Bayern de Munique, inclusive, em um jogo cheio de polêmicas, que, na dúvida, em suas decisões, favoreceu o time merengue. Mas era o time de Cristiano Ronaldo. Uma final que teve um dos gols mais bonitos da história da competição com a assinatura de Mario Mandzukic.

Mais uma final que Zidane incentivou seu time no intervalo e atropelou uma Juventus sem saber como se proteger ou reagir na segunda etapa. Uma final com dois gols do artilheiro Cristiano Ronaldo.

