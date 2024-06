‘Messi do xadrez’ termina torneio de forma invicta; veja números do argentino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 12:12 Para compartilhar:

O garoto prodígio de xadrez Faustino Oro, de 10 anos, conquistou os holofotes ao terminar o torneio Continental de Medellín, na Colômbia, de forma invicta. Em 11 partidas disputadas, foram seis vitórias e cinco empates, e o menino alcançou o posto de melhor jogador argentino da competição.

O adversário de Oro na última rodada foi o grande mestre de 36 anos Georg Meier, alemão que defende a bandeira uruguaia e está na quarta colocação no ranking da América Latina. O vencedor do torneio foi o colombiano Roberto García Pantoja, de 31 anos, com pontuação de 9 e meio.

Os enxadristas da segunda a 11ª colocação empataram com 8 pontos e meio e Faustino Oro está nessa lista. o argentino ficou em 8º lugar com os critérios de desempate. Com o resultado, o garoto está a uma norma de conquistar o título de Mestre Internacional (IM) e, se conseguir isso nos próximos dois meses, será o mais jovem da história a alcançar o feito.

Esta não é a primeira vez que Faustino Oro impressiona na modalidade. O menino, apelidado de “Messi do xadrez”, já venceu o número 1 do mundo, Magnus Carlsen, com apenas 48 movimentos. Além disso, Oro já havia impressionado os mestres da modalidade ao vencer três partidas e empatar duas no Quick Play Worlds de 2023, e também é o jogador mais jovem a alcançar 2.300 pontos no Rating Fide, que classifica enxadristas.

O treinador de Oro, Jorge Rosito, explicou ao portal argentino Perfil que a história da criança no xadrez começou em 2020, na pandemia, por meio de tutoriais no YouTube. “O pai mostrou a ele o tabuleiro e depois, com os vídeos, ele ficou entusiasmado com o xadrez”, afirmou Rosito.