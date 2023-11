Messi diz que Guardiola ‘fez muito mal’ ao futebol: ‘Parecia tão simples o que ele fazia’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 14:43 Para compartilhar:

Lionel Messi e Pep Guardiola não cansam de trocas elogios. A parceria entre jogador e treinador rendeu muitos títulos no Barcelona e, mais uma vez, o astro teceu elogios a seu ex-comandante, em sua visão o melhor com o qual trabalhou. Em preparação para mais uma rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o camisa 10 da Argentina disse que o espanhol “fez muito mal ao futebol”, por fazer as coisas parecerem fáceis.

Em entrevista com o ex-jogador Jorge Valdano, no Movistar, Messi não poupou elogios ao treinador do Manchester City, disse que Pep Guardiola “impulsionou” o esporte e influenciou muitos treinadores a seguir seus passos no futebol.

“Guardiola fez muito mal ao futebol. Parecia tão simples o que ele fazia, que todo mundo queria copiá-lo. Depois encontrei muitos Guardiolas por aí. E você percebe o que fizemos. Sem dúvida (foi o melhor que tive)”, afirmou Messi.

“Guardiola tem algo especial, sobretudo na preparação de cada partida e também na comunicação com os jogadores. Era diferente a forma como ele transmitia a estratégia”, revelou o camisa 10 do Inter Miami.

Foram quatro temporadas de parceria da dupla no Barcelona e impressionantes 16 conquistas, sendo duas Ligas dos Campeões da Europa e três Mundiais da Fifa. O futebol do clube catalão foi apelidado de tiki-taka pela velocidade e precisão no toque de bola que envolvia os oponentes. Agora quem brilha nas mãos de Guardiola é Halland, artilheiro e estrela do City, atual campeão da Europa.

