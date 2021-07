Messi diz que Argentina alcançou objetivo de estar entre os 4 melhores da Copa América

O astro da seleção argentina, Lionel Messi, disse neste sábado após a classificação para as semifinais da Copa América que a Albiceleste atingiu sua primeira meta rumo ao sonhado título.

“Era um dos objetivos estar entre os quatro melhores, sabíamos que teríamos um adversário muito difícil independentemente de qual fosse o cruzamento, tanto Uruguai quanto Colômbia são equipes muito boas, acostumadas a estar nesta fase”, disse Messi após o fim da partida das quartas de final contra o Equador, que terminou com uma vitória por 3 a 0 da Argentina.

Segundo o capitão argentino, “a verdade é que foi um jogo muito duro, sabíamos da dificuldade do Equador, que é uma equipe muito trabalhada, com jogadores jovens muito rápidos, fisicamente fortes, e acho que foi acirrado até encontrarmos o gol. Aí o jogo ficou um pouco complicado, o árbitro também fez que fosse dessa maneira, mas felizmente nossos gols vieram e vencemos, que é o importante, e demos um passo a mais”.

O jogador, eleito seis vezes melhor do mundo, criticou o estado do gramado do Estádio Olímpico de Goiânia, assim como os estádios em que a Argentina disputou jogos desta Copa América.

“A gente tenta jogar, às vezes não dá, porque o rival pressiona, joga. O campo também não ajuda muito, em todos os que tivemos que jogar foram muito ruins. Não tem desculpa porque é igual para todo mundo mas quem tenta jogar se complica mais”, comentou.

“O importante é que fizemos um jogo muito importante que sabíamos que ia ser difícil e o vencemos”, disse Messi, destaque do jogo com um gol, duas assistências e uma bola na trave.

Sobre a Colômbia, próximo adversário da Argentina nas semifinais, Messi destacou que é “uma equipe muito dura, com jogadores muito bons, com experiência, com jogadores muito rápidos na frente, que defendem bem e saem no contra-ataque muito rapidamente. É preciso ir aos poucos. Espero que possamos dar mais um passo e estar na final”.

“Agora temos que descansar, falta muito pouco tempo para o próximo jogo e uma viagem a Brasília, e temos que nos recuperar para nos prepararmos para o que está por vir”, afirmou o astro.

Por fim, Messi quis “dar os parabéns ao grupo pelo trabalho que estão realizando, estamos há muitos dias longe das nossas famílias e das nossas casas, acho que somos a única equipe que em nenhum momento rompeu a bolha e temos um objetivo e vamos lutar por isso”.

