Messi diz a Koeman que se vê mais fora do que dentro do Barcelona, segundo rádio da Catalunha Jogador tem mais um ano de contrato com os blaugranas, mas pode deixar a Catalunha já nesta janela de transferências. Inter de Milão é a principal interessada no craque

O clima pesado que vive o Barcelona depois vexame na Liga dos Campeões ainda está longe de terminar. E segundo a imprensa espanhola, o clube pode perder ninguém mais ninguém menos que o craque Lionel Messi para a próxima temporada.

De acordo com informações da rádio “RAC1”, da Catalunha, o jogador argentino, em reunião com o novo técnico do Barça, Ronald Koeman, teria dito que “se vê mais fora do que dentro” do clube catalão.

O fato de carregar a culpa de tudo de ruim o que acontece na equipe, mesmo não sendo o responsável em determinados momentos, teria deixado Messi cansado e poderia fazer o com que o jogador deixasse o Camp Nou.

Com contrato até o fim da próxima temporada, em junho de 2021, Messi pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro e deixar o Barcelona de graça. Para que o atleta saia do clube espanhol na atual janela será necessário que paguem a multa rescisória do camisa 10, estipulada em 700 milhões de euros (quase R$ 4,7 bilhões).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também