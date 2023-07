Messi desembarca nos Estados Unidos e será apresentado pelo Inter Miami no domingo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 19:00 Compartilhe

O argentino Lionel Messi desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira e será apresentado como novo reforço do Inter Miami no domingo, às 19h, no DRV PNK Stadium. O clube está fazendo todo o suspense, não citou o nome do craque, mas deixou claro que acontecerá um grande evento no dia citado.

Com isso, tudo leva a crer que Lionel Messi será apresentado, já que o argentino desembarcou nos EUA após passar férias no Caribe. Os ingressos para o evento serão vendidos a partir de quarta-feira. Os torcedores que compraram o carnê de temporada poderão entrar de graça.

Existe a possibilidade de o volante Sergio Busquets, companheiro de Messi nos tempos de Barcelona, ser apresentado no mesmo dia. No entanto, o evento está sendo voltado para o craque argentino.

Messi, inclusive, tinha estreia marcada pelo Inter Miami no dia 21 de julho, diante do Cruz Azul, do Médico, pela League Cup. No entanto, o clube entende que o craque precisará de mais tempo para se preparar fisicamente. Com isso, é possível que ele só entre em campo na Major League Soccer (MLS). O próximo duelo é só no dia 20 de agosto, contra o Charlotte.

