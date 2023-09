Messi compra mansão de mais de R$ 50 milhões em Miami com oito quartos e duas docas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 22:06 Compartilhe

Messi escolheu sua casa nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa americana, o astro argentino do Inter Miami comprou uma mansão por US$ 9,75 milhões, cerca de R$ 54 milhões, para morar com a mulher e os filhos. A nova moradia fica Bay Colony, em Fort Lauderdale, com um terreno de 1600 metros quadrados, e a 15 minutos do estádio da equipe.

Desde que chegou nos Estados Unidos, Messi e sua família buscavam um lugar para morar. Depois de comprar um apartamento e visitar diversas casas em Miami e cidades próximas, o craque argentino definiu qual será seu novo lar. De acordo com sites especializados em mansões de Miami, a nova casa do camisa 10 da Argentina conta com 976 metros quadrados, com oito quartos, academia, spa e uma piscina junto ao canal de acesso ao mar, contando ainda com duas docas.

O maior cômodo da mansão é a suíte principal. Segundo a imprensa americana, o local tem 149 metros quadrados, contando o espaço do quarto e banheiro privativo para o casal. A casa ainda tem uma garagem para três carros e uma piscina. Em 2022, a imóvel havia sido vendido pelo dono anterior por US$ 9 milhões, cerca de R$ 45 milhões.

Desde que chegou aos Estados Unidos, Messi vem impactando dentro e fora de campo. Pelo Inter Miami, o argentino fez o pior time da temporada da MLS (Liga de Futebol dos Estados Unidos) conquistar a primeira edição da Leagues Cup e melhorou o desempenho da equipe nos jogos pelo campeonato nacional. Fora dos estádios, o argentino fez com que a procura pelos ingressos das partidas da equipe e fez com que o número de seguidores nas redes sociais do time disparassem.

