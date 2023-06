Messi comenta vaias no PSG e afirma: ‘Ruptura com boa parte da torcida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 12:28 Compartilhe

Acertado com o Inter Miami, o argentino Lionel Messi refletiu sobre as vaias que recebeu ao longo de duas temporadas no futebol francês.

Sete vezes eleito o melhor jogador do mundo, Messi foi alvo de vaias após eliminações do Paris Saint-Germain na Champions League. Em entrevista ao canal “beIN Sports”, o argentino lamentou a relação conturbada com a torcida parisiense.

“Houve uma ruptura com boa parte da torcida parisiense. Claro que não era minha intenção. Mas são coisas que já aconteceram com Mbappé e Neymar também, é o jeito deles”, disse Messi.

“De qualquer forma, guardo na memória todas aquelas pessoas que me apoiaram, como foi no início. Permanece anedótico”, completou.

Messi deixou o PSG com 75 partidas disputadas. Ele marcou 32 gols e deu 35 assistências com a equipe, além de ter conquistado duas vezes o Campeonato Francês e um Supercopa da França.

