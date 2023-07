Messi, Busquets e Beckham jantam com as famílias em restaurante de luxo em Miami

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 23:25 Compartilhe

Messi vive um momento mágico nos Estados Unidos. Após uma estreia com golaço da vitória e dois gols na segunda partida, o astro argentino curtiu uma noite ’em família’ em Miami. Ao lado de sua esposa, o camisa 10 saiu para jantar e curtir a noite com Sergio Busquets, David Beckham, Jorge Mas, que é o dono do time, e suas esposas.

Se dentro de campo tudo parece caminhar como o esperado, com o astro argentino mudando o patamar e comandando a equipe em todos os sentidos, o post no Instagram de Beckham mostra que fora dele também tudo está muito bem. Em uma série de fotos, onde aparece abraçado e dando risada com todos, Messi mostra estar feliz e ’em família’, como diz a legenda.

Além dos feitos dentro de campo, Messi tem sido importante para os números do Inter Miami fora de campo. Desde que chegou aos Estados Unidos, o astro argentino fez os números da equipe saltaram de forma avassaladora. nas redes sociais, o time de Miami não passava de 3 milhões de seguidores somando todas as redes e atualmente possui uma legião de mais de 32 milhões.

Logo que Messi foi contratado, em junho, a Apple TV+, streaming responsável pela transmissão da MLS (Liga de futebol nos Estados Unidos) conquistou mais de 300 mil novos pagantes, mais um reflexo do peso que o astro argentino vai ter para o futuro da liga e também das marcas envolvidas neste período. “Tudo o que envolver o Messi será consumido pelo público global. Nos Estados Unidos, temos muitos fãs e espectadores que apreciam o esporte, são diferentes de torcedores mais enraizados com seus clubes, e eles gostam de consumir esses produtos e acompanhar de perto seus ídolos. Pensando em médio prazo, vejo perspectivas ainda maiores da construção de um legado em tudo o que envolver a MLS”, afirmou Renê Salviano, CEO da Heatmap, especialista em marketing esportivo.

“Messi é a prova de que grandes estrelas valorizam o produto e rentabilizam o negócio. Com o aumento de assinantes na Apple TV+, todos os clubes na MLS ganham. Num momento onde se debate Liga no Brasil, é um aprendizado significativo vindo de um mercado que caminha na contramão do que temos visto aqui nos últimos anos”, afirmou Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

