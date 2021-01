Messi brilha de novo, Barcelona goleia o Granada no Espanhol e conquista a terceira vitória seguida Camisa 10 argentino assume a artilharia isolada do Campeonato Espanhol com 11 gols, Griezmann faz grande partida e blaugranas se colocam de vez na briga pelo título nacional

O Barcelona visitou o Granada neste sábado pelo Campeonato Espanhol e o time de Ronald Koeman confirmou a boa fase para conquistar a terceira vitória consecutiva. Com dois gols de Messi e dois de Griezmann, os catalães venceram por 4 a 0 e chegaram aos 34 pontos no torneio nacional.

OPORTUNISMO

O Barcelona abriu o placar aos 12 minutos do primeiro, com o atacante Antoine Griezmann. Vivendo bom momento, o francês aproveitou bola que sobrou dentro da área e só teve o trabalho de deslocar o goleiro Rui Silva para inaugurar o marcador. No segundo tempo, o francês recebeu belo passe de Dembélé e, quase sem ângulo, acertou lindo chute no canto.

O GÊNIO DECIDE

Aos 35 minutos, o gênio deu o ar da graça. Griezmann fez boa jogada pela esquerda e entregou para Messi na entrada da área, que bateu de chapa no ângulo sem chances para o goleiro. Quase nos acréscimos do primeiro tempo, Pedri foi derrubado na entrada da área e Messi bateu rasteiro no canto do goleiro para ampliar a contagem.

POLÊMICAS

O Granada reclamou bastante da arbitragem, principalmente nos dois primeiros gols do Barcelona. No primeiro, Busquets tentou passe para Messi, mas Soldado cortou e a bola sobrou para Griezmann, que estava adiantado. A arbitragem entendeu que o atacante tentou cortar e originou um novo lance. No segundo gol catalão, a bola bateu na mão de Busquets no início da jogada, mas o juiz mandou seguir.

ARTILHARIA

Com os dois gols marcados, Lionel Messi tem agora 11 no Campeonato Espanhol e é o artilheiro isolado do torneio. O argentino deixou para trás Suárez e Iago Aspas, de Atlético de Madrid e Celta de Vigo, respectivamente, com nove gols, e Gerard Moreno, do Villarreal, com dez.

SEQUÊNCIA

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Real Sociedad, pela semifinal da Supercopa da Espanha. O Granada, por sua vez, enfrenta o Osasuna, na terça-feira, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Espanhol.

