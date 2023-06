Messi antecipa férias para se apresentar ao Inter Miami no início do próximo mês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2023 - 22:01 Compartilhe

Messi será desfalque da seleção argentina nesta data Fifa. Perto de completar 36 anos, o camisa 10 da Argentina vai ficar de fora do amistoso da atual campeã do mundo contra a seleção da Indonésia, na próxima segunda-feira. A liberação da partida se deu visando um período maior de férias para o atacante argentino antes do início de sua passagem pelo Inter Miami.

Na última temporada, em que conquistou a Copa do Mundo com a Argentina, Lionel Messi atuou em 53 partidas, contando jogos pelo PSG e pela seleção. Recém anunciado como reforço do Inter Miami para a próxima temporada da MLS (Liga Americana de Futebol), o astro argentino foi liberado pela comissão técnica do segundo jogo da seleção na atual data Fifa.

Apesar de não ter uma data oficial para a sua estreia no futebol dos Estados Unidos, Messi poderá atuar pela primeira vez com a camisa do Inter Miami em 21 de julho. Na data em questão, o time americano terá pela frente o Cruz Azul pela primeira rodada da Leagues Cup, torneio criado recentemente que envolve equipes da liga mexicana e americana de futebol.

Messi está com a seleção argentina em Pequim e segue a preparação com a equipe para o amistoso contra a Austrália, que será nesta quinta-feira, às 9h. Após a partida, o astro seguirá para um período de descanso e deve se apresentar para o Inter Miami no início do próximo mês.

Vale lembrar que, mesmo fazendo parte da seleção após a Copa do Mundo e com o treinador Lionel Scaloni já ter falado que gostaria de contar com o craque, Messi já deixou claro algumas vezes que não se vê jogando a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Já disse algumas vezes. Acho que não (sobre jogar a Copa de 2026), e agora vou ver como as coisas acontecem, mas, a princípio, acho que não chego ao próximo Mundial. Depois de conquistar a Copa que me faltava, estou satisfeito e agradecido pela minha carreira”, afirmou Messi em entrevista ao jornal chinês Titan Sports.

