Messi aliviado após a classificação da Argentina: “Começa outra Copa”

O craque Lionel Messi afirmou que “começa uma outra Copa América” após a vitória da Argentina deste domingo sobre o Catar e a classificação para as quartas de final da competição. A ‘Albiceleste’ derrotou o Catar por 2 a 0 após um início decepcionante no Grupo B.

“o importante era vencer para seguir bem na Copa, para passar de fase e ficarmos tranquilos”, destacou o camisa ’10’ na zona mista.

O atacante do Barcelona acrescentou: “Isto vai ser um empurrão importante para o que vem pela frente”, em relação ao jogo das quartas de final contra a Venezuela na próxima sexta-feira no Maracanã.

Neste domingo, Lautaro Martínez (4) e Sergio Agüero (82) marcaram os gols da classificação.

Com o resultado, a Argentina, comandada pelo técnico Lionel Scaloni, garantiu o segundo lugar do grupo B atrás da Colômbia, que venceu o Paraguai e ficou em primeiro, com 9 pontos.

– Gol e alívio –

O oxigênio veio cedo para a Argentina. A primeira chance veio aos 3 minutos com Messi que tabelou na entrada da área mas o chute saiu muito alto. Um minuto depois Martínez aproveitou um erro grosseiro na saída de bola do Catar para abrir o placar.

A Arena do Grêmio vibrou com a comemoração de cerca des 40.000 torcedores da Albiceleste, que luta por seu 15 título da Copa América.

Com o gol logo no começo e mais tranquilidade, a Argentina assumiu a posse de bola e o Catar ficou recuado em seu campo.

Aos 20 minutos Messi deu um belo passe para Agüero que arriscou mas o chute foi desviado.

O Catar não se entregou e encontrou uma abertura pelo lado de Pedro Correira para tentar incomodar a Argentina, mas sem a força necessária para chegar à meta de Franco Armani.

No final do primeiro tempo, a área da seleção campeã da Ásia se transformou em um festival de rebotes para os argentinos.

A albiceleste voltou a vacilar no finalzinho e os catari tiveram uma chance com uma cobrança de falta de Bassam Alrawi que chutou rasteiro e a bola passou a centímetros do gol de Armani.

– Missão cumprida –

A Argentina entrou no segundo tempo com a missão de quebrar o histórico de empates na Arena do Grêmio na Copa América, após o 0-0 entre Peru e Venezuela e o 2-2 de Uruguai-Japão.

Aos dez minutos, Scaloni tirou Giovani lo Celso – que estava apagado – para dar entrada a Marcos Acuña.

Com a mudança Messi recebeu tocou para Agüero que concluiu e a bola foi para escanteio. O atacante do Manchester City teve três claras chances de gol em dois minutos, mas o goleiro Saad Alsheed impediu.

Já o Catar teve uma chance de empatar em um contra-ataque mas pecou na finalização. Lionel Messi também teve uma chance na entrada da área, mas a bola foi parar nas alturas.

Paulo Dybala pôde finalmente participar da Copa América ao entrar no lugar de Martínez. Mas foi o experiente Sergio Agüero quem trouxe alívio para a Argentina com uma jogada em velocidade e um chute para o fundo das redes do Catar.

A catástrofe foi evitada e Messi e companhia seguem na Copa América lutando para acabar com uma seca de títulos da Albiceleste que já dura mais de um quarto de século.

