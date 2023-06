Messi afirma que já conquistou tudo na carreira e cita rusga com o PSG: ‘Grandes decepções’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 8:29 Compartilhe

Novo reforço do Inter Miami, dos Estados Unidos, Lionel Messi, que completou 36 anos no último sábado (24), fez uma análise de sua carreira após o título da Copa do Mundo no Catar.

Segundo o argentino, nada mudou em sua rotina depois da conquista no Catar. Messi também alegou que não precisar vencer mais nenhum título, que já alcançou todos os seus objetivos.

“A verdade é que não mudou absolutamente nada. A única coisa que posso dizer é que sou, que somos, campeões mundiais, e que não tenho mais nada a conquistar, que já conquistei de tudo”, disse Messi, em entrevista ao canal ‘beIN Sports’.

Paris Saint-Germain

Agora ex-jogador do Paris Saint-Germain, o camisa 10 da seleção Argentina lamentou não ter vencido a Champions League, principal objetivo do clube. O jogador foi alvo de vaias constantemente em sua última temporada no PSG.

“Um dos grandes objetivos era a Champions League e a verdade é que não o conseguimos durante os dois anos. Acho que foram grandes decepções, mas é preciso dar importância também aos campeonatos que foram conquistados”, declarou.

Ainda na entrevista, Messi também comentou que a adaptação ao novo clube e a uma nova cidade o atrapalharam.

“Foi uma adaptação muito difícil (em Paris), muito mais do que eu esperava, apesar do fato de já conhecer pessoas no vestiário. Foi difícil a adaptação, não ter uma pré-temporada, me adaptar ao novo clube, a uma nova forma de jogar, aos novos colegas, à cidade à qual no início foi muito difícil se adaptar, para mim e toda a minha família”, completou.

Em duas temporadas no PSG, o argentino disputou 75 jogos, marcou 32 gols e deu 35 assistências. Ele se despediu da equipe francesa com dois títulos do Campeonato Francês e uma Supercopa da França.

