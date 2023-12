Messi abre portas para jogar Copa de 2026, porém considera ‘difícil’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/12/2023 - 19:53 Para compartilhar:

O astro argentino Lionel Messi deixou aberta a possibilidade de jogar a Copa do Mundo de 2026, embora considere “difícil”, já que terá 39 anos.

“Não penso no Mundial e tampouco digo 100% que não vou jogar porque tudo pode acontecer. Pela idade, o mais normal é que eu não jogue. Depois vamos ver”, declarou Messi em entrevista ao Star+, quase um ano depois do título da Argentina na Copa de 2022, no Catar.

“Talvez esteja bem na Copa América [nos Estados Unidos, em 2024] e temos tudo para continuar. Talvez não. Sendo realista, é difícil”, disse o camisa 10 da ‘Albiceleste’.

Messi fez seu último jogo pela seleção argentina na vitória sobre o Brasil por 1 a 0, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente no Inter Miami, ele reconheceu que disputa “uma liga menor [a MLS dos Estados Unidos], mas passa muito pelo lado pessoal e pela maneira de encarar e competir”.

“Enquanto sentir que estou bem e posso continuar contribuindo, farei isso. Hoje só penso em chegar bem à Copa América”, explicou.

“Depois o tempo dirá se estou ou não. Vou chegar com uma idade que, normalmente, não conseguiria jogar o Mundial. Disse que acho que não estarei lá. Parecia que depois do Mundial eu iria me aposentar e é tudo ao contrário. Agora quero estar lá mais do que nunca”, confessou Messi.

