Mesquita oferece palestra sobre câncer de próstata

Com o objetivo de reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita promove na próxima quinta-feira, dia 14, uma palestra sobre a doença na Vila Olímpica, de 8h às 11h, que será ministrada pelo médico Wesley Lima e abordará questões de prevenção e cuidados com a doença. O evento também contará com programas de tratamento da tuberculose, tabagismo, hanseníase e hiperdia, destinado ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão e diabetes.

“Nosso objetivo é tornar os homens ainda mais conscientes e alertar para os perigos que o preconceito com os exames ou até mesmo a falta de conhecimento podem trazer à saúde”, alerta a coordenadora do Programa Saúde do Idoso e do Homem, Renata Lúcia.

O câncer de próstata é o tumor que afeta a próstata, glândula masculina localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. A doença afeta, principalmente, indivíduos a partir dos 50 anos, além de parentes de primeiro grau de pacientes diagnosticados com o câncer, como filhos e irmãos.

A doença é confirmada após a biópsia, indicada pelo médico ao encontrar alguma alteração no exame de sangue (PSA) ou no toque retal. Vale ressaltar que esse tipo de câncer é o segundo maior entre os homens, com mais de 14 mil óbitos por ano. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), somente em 2018, o câncer de próstata atingiu cerca de 69 mil brasileiros.