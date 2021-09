Mesmo volante, Du Queiroz sai na frente por briga pela reserva de Fagner no Corinthians

Mesmo com Matheus Alexandre e o recém-contratado João Pedro como opções para Fagner na lateral-direita do Corinthians, é o garoto Du Queiroz que, mesmo volante de origem, tem ganho espaço com o técnico Sylvinho.

O garoto de 21 anos chamou a atenção do técnico corintiano após boas atuações no time de aspirantes e foi promovido ao elenco principal no início de agosto.

>> Baixe o novo app de resultados do L!

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

Volante de origem as atuações no meio-campo foi o que inicialmente despertou o técnico do Timão, mas tem sido a lateral-direita a posição a dar projeção inicial na carreira do camisa 37 corintiano. Isso porque a prata da casa ocupou a posição deixada por Fagner, ídolo da Fiel, após um desconforto na panturrilha ainda no primeiro tempo da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, pela 17ª rodada do Brasileirão, no último dia 22 de agosto.

No jogo seguinte, com o titular da posição indisponível, Du fez a sua estreia como titular.

E no empate corintiano por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo (12), o jovem entrou no intervalo, após Fagner sofrer um novo problemas, dessa vez na região do pescoço.

– O Fagner, mais uma vez, infelizmente, teve uma lesão, bloqueou um pouco a cervical. Não conseguia atuar para o segundo tempo. Mais uma vez o Du respondeu positivo. Um atleta forte, seguro, com potência, com personalidade, assimilando muito bem os conceitos e as ideias do futebol, que não são nossas, é do Corinthians. É a cara do Corinthians. Feliz também pela participação dele. Não é fácil entrar num jogo tão difícil e físico como esse – afirmou Sylvinho em entrevista coletiva virtual após o duelo contra o Dragão, rasgando elogios a Dui Queiroz.

Inclusive, a polivalência de Queiroz tem gerado ao atleta uma boa possibilidade de renovação contratual. A diretoria corintiana e o estafe do jogador já conversam para a extensão do vínculo, que se encerra em fevereiro de 2022.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, Du Queiroz gostaria de ter oportunidades para demonstrar o seu valor no meio-campo, mas está longe da insatisfação pelas oportunidades como lateral, já que entende que nesse início de carreira é fundamental que ele esteja sempre preparado para entregar o que lhe é solicitado.

Em março deste ano, Du Queiroz já havia sido monitorado pela comissão técnica anterior, comandada por Vagner Mancini, depois de um surto de Covid-19, no Corinthians, que à época atingiu cinco volantes. No entanto, o Menino do Terrão não foi chamado para compor o elenco profissional. Cinco meses depois, o jogador tem conquistado o seu espaço na ‘equipe de cima’.

Também nesta temporada, mas em fevereiro, o Al Ain, da Arábia Saudita, sondou a diretoria do Corinthians para saber a situação de Queiroz, mas recuou após descobrir que o volante/lateral passou pela Seleção Brasileira de base. O intuito dos sauditas era investir em um atleta com possibilidade futura de naturalização.







E MAIS:

Veja também