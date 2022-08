Mesmo sondado pela Europa, Welington garante foco no São Paulo em meio às decisões de copas

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 6:15 Compartilhe

As últimas semanas da janela de transferências para o futebol europeu costumam movimentar os bastidores dos grandes clubes brasileiros, especialmente aqueles que vivem um bom momento no cenário nacional. O São Paulo é um dos poucos times que ainda disputa o título de três competições e com isso, vê seus principais jogadores valorizados no mercado.

GALERIA

+ Confira as notas dadas pela equipe do L! ao São Paulo na derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Formado em Cotia, o lateral-esquerdo Welington é considerado um dos grandes ativos do Tricolor e conta com sondagens do exterior desde a última janela.

Os diretores do São Paulo já admitiram que o Bayer Leverkusen, da Alemanha, procurou o jogador de 21 anos, sinalizando uma proposta de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), rechaçada pelo Tricolor.

Recentemente, o Fenerbahçe, da Turquia, também fez contato para a compra em definitivo o passe do atleta, contudo, o clube espera uma valorização ainda maior do lateral até o final da temporada.

Em entrevista, Welington garantiu que está com a cabeça no Tricolor Paulista, apesar das propostas do futebol europeu.

– Tem sim alguns times que fizeram sondagens, mas isto eu deixo para os meus representantes. Meu foco agora é no São Paulo, ganhar títulos e dar alegria para o torcedor. Enquanto eu estiver aqui, vou dar sempre o meu melhor. Se for para sair, quero sair depois de ganhar mais títulos pelo São Paulo.

As informações de bastidores dão conta de que o São Paulo não pretende vender o jogador por uma proposta inferior a 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões). No clube desde os 13 anos, Welington tem passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira e as atuações recentes do jogador reforçam este sentimento, visto que assumiu a titularidade do time de Rogério Ceni.

Ao todo, são 17 partidas no Campeonato Brasileiro, com destaque para a produção ofensiva: quatro assistências para gol.

Welington também tem sido o escolhido do treinador para os jogos decisivos da Copa do Brasil e Sul-Americana. O lateral comentou a vitória diante do Ceará e projetou os próximos compromissos do São Paulo pelas duas competições.

– Sabemos que será um jogo muito difícil na Arena Castelão, mas 1 a 0 é uma grande vantagem, sim. Sabemos que não será um jogo fácil, mas vamos nos doar o máximo para que o São Paulo possa sair com essa classificação – destacou o lateral, que reconheceu a má fase da equipe na principal competição nacional.

– Estamos devendo um pouco no Campeonato Brasileiro, por conta das três competições em paralelo. Mesmo assim, é a grande oportunidade que temos para fazer uma retomada no Brasileiro.

TABELA

> Confira classificação, jogos e simule resultados do Brasileirão-22

> Confira todos os jogos da Copa do Brasil-22

> Confira todos os jogos da Copa Sul-Americana-22

> Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!

E MAIS:

E MAIS: