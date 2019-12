Mesmo sem vaga na Sul-Americana, Gabriel quer permanecer no Botafogo em 2020

Atuando contra um time que ainda tinha chances de ser rebaixado, o Botafogo fez um duelo bastante apertado diante do Ceará, neste domingo, no estádio do Engenhão, tanto que as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado ruim para o time carioca, que havia saído na frente do placar e ficou sem uma vaga na Copa Sul-Americana de 2020. O Fluminense levou a melhor ao vencer o Corinthians por 2 a 1, em São Paulo.

Apesar das atuações ruins, que deixaram o Botafogo apenas na 15.ª colocação com 43 pontos, um dos poucos jogadores que conseguiu se salvar foi o zagueiro Gabriel. Após chegar em baixa do Atlético-MG, por empréstimo, o defensor conquistou o seu espaço e rapidamente se tornou titular absoluto. Tanto que em diversas vezes do jogo foi possível ouvir das arquibancadas gritos de “fica Gabriel”.

“A 15.ª colocação é muito pouco para um time grande como é o Botafogo. Não podemos ficar contentes apenas por ter nos livrado do rebaixamento, precisamos mais que isso. Nossa torcida merece que nosso time brigue por títulos, por vaga na Libertadores. Pecamos algumas vezes no caminho. Todo mundo tem culpa, inclusive eu. Mas agora temos que levantar a cabeça, curtir as férias para pensar em fazer melhor no próximo ano”, disse o zagueiro.

Ele tem contrato de empréstimo até o final da próxima temporada. Há, porém, uma cláusula em seu contrato, que prevê o retorno ao Atlético-MG se for solicitado. De qualquer forma, Gabriel não escondeu o desejo de seguir em General Severiano.

“Não sei se sou merecedor disso tudo, dos torcedores gritarem meu nome para mim ficar. Sou apenas mais um soldado, fazendo meu melhor para ajudar, mas estou muito feliz com o carinho do torcedor desde a minha chegada. Sei que houve um pouco de desconfiança, coisa que é normal por eu não estar vivendo um grande momento lá no Atlético-MG, e só poderia conquistar a confiança deles jogando. Não sei se mereço esse reconhecimento todo da torcida. Tenho muita vontade de ficar, já deixei isso bem claro para todos, mas não depende só de mim. Tenho essa vontade de conquistar algo grande para o clube”, completou.