Mesmo sem marcar, Chay se destaca e é fundamental em vitória do Botafogo sobre o Brusque O meia não balança as redes há onze jogos, mas segue tendo sua importância e ajudando o Alvinegro a garantir bons resultados na Série B

Nesta quarta-feira, o Botafogo venceu o Brusque por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela Série B. Destaque do Alvinegro nesta temporada, Chay completou onze jogos sem marcar, mas teve uma grande atuação e foi importante para a equipe conseguir conquistar um ótimo resultado em casa.

Na vitória sobre o Brusque, Chay foi um dos melhores jogadores em campo. Apesar de não ser um dos autores dos três gols do Botafogo, o meia desempenhou um ótimo papel e conseguiu dar ofensividade à equipe, com dribles e boa movimentação. Logo no começo do jogo, Chay conseguiu acertar dois chutes fortes no gol que foram parados pelo goleiro adversário. O jogador ainda participou do lance que ocasionou o pênalti convertido por Navarro.

> Rafael Navarro, do Botafogo, chega a 20 participações de gols na Série B e encosta na artilharia



Chay foi o artilheiro do Botafogo na Série B durante um bom período. Porém, o meia já foi ultrapassado pelo atacante Navarro, que agora tem 12 gols na competição. Mesmo com onze partidas sem marcar, o jogador continuou tendo sua importância no elenco e anotou 4 assistências neste intervalo de tempo. Na temporada, Chay acumula 8 gols marcados e 7 assistências.

> Simule os jogos e veja a classificação da Série B



Com a vitória, o Botafogo abriu uma boa vantagem de cinco pontos dentro do G4 da Série B. O CRB, primeiro colocado fora do grupo de classificação, possui 50 pontos, enquanto o Alvinegro possui 55, ocupando a vice-liderança. O próximo desafio do time é fora de casa contra o Goiás, na terça-feira, às 21h30, em um confronto direto pelo acesso.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais