Mesmo recuperado de lesão, Andrés Colorado não recebe espaço no São Paulo

Reforço que chegou em fevereiro deste ano no São Paulo, Andrés Colorado tem recebido poucas oportunidades na equipe. Mesmo recuperado de lesão há quase três semanas, a última vez que jogou com a camisa do Tricolor foi no dia 12 de junho, contra o América-MG, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O colombiano foi o sexto reforço trazido pelo clube nesta temporada, porém, um dos que menos foi aproveitado. Ao todo, esteve presente em somente doze partidas, com 420 minutos em campo.

O camisa 20 enfrentou um período no Departamento Médico, após voltar a sentir dores na coxa, pouco antes do confronto com o Botafogo, pelo Brasileiro. Na época, foi constatada uma nova lesão no reto femoral.

A primeira vez que o atleta tinha sido diagnosticado com este problema foi na partida contra o Fortaleza, também pelo Brasileiro. Porém, foi liberado pelo DM do clube há cerca de duas semanas. Inclusive, relacionado nos últimos jogos do Tricolor, mas sem entrar para jogar.

Com a dura sequência que o São Paulo enfrenta, talvez o atleta pudesse ser uma boa opção.

O volante apresenta, inclusive, características procuradas pelo próprio Rogério Ceni. É um dos jogadores mais altos do elenco, com 1,93 m. Colorado não é somente um volante de defesa, mas ele também ocupa a parte ofensiva do campo, chegando bem a intermediária de ataque, o que ajuda na criação.

A última temporada do jogador de 23 anos se difere da atual. Pelo Deportivo Cali, atuou por 44 jogos, sendo 30 deles como titular. Além disso, foi autor de cinco gols, cinco assistências e duas pré-assistências. Ficou poucas vezes no banco de reservas.

Com o Tricolor paulista, tem contrato até o final desta temporada. Andrés Colorado está apto para atuar pelas três competições que a equipe está viva.

