Mesmo longe do Brasil, atacante festeja título cearense pelo Fortaleza Edson Cariús, que recentemente acertou a sua ida ao futebol da Arábia Saudita, onde vai defender o Al Jabalain, participou da campanha do Leão no estadual e marcou quatro gols

Na noite da última quarta-feira (21), o Fortaleza conquistou o campeonato Cearense de 2020, o 43º título de na história da competição, ao vencer o Ceará por 1 a 0 no jogo da volta e 2 a 1 na partida de ida.

O título teve um sabor especial para um jogador que não está mais no Leão. Edson Cariús, que recentemente acertou a sua ida ao futebol da Arábia Saudita, onde vai defender o Al Jabalain, conseguiu o único título que lhe faltava a nível estadual. O atacante participou da campanha do Tricolor e marcou 4 gols.

– Pra mim é muito gratificante, fruto de muito trabalho e dedicação, exemplo de superação. Começar em uma terceira divisão sendo campeão e se tornar campeão em todas as competições realizadas pela FCF é muito gratificante. Feliz demais por ter conseguido, o único título que me faltava aqui no estado era ser campeão da primeira divisão. Gratidão por tudo – afirmou o jogador.

Além da marca de títulos, Edson Cariús também ostenta uma outra marca significativa no futebol cearense. Nos últimos 10 anos, Cariús é o maior artilheiro do futebol do estado, deixando para trás jogadores como Magno Alves e Osvaldo. São 111 gols marcados no estado, onde já passou por Iguatu, Barbalha, Quixadá, Uniclinic, Ferroviário, Floresta e Fortaleza.

– Me sinto muito feliz em ter conquistado esse feito de maior artilheiro da década do futebol Cearense, mesmo com pouco tempo como atleta profissional. Isso significa muito pra mim e uma grande conquista. Estou muito feliz por tudo isso – finalizou o jogador de 32 anos.

