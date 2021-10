Mesmo fora de casa, Tampa Bay Buccaneers confirma favoritismo e passa pelo Philadelphia Eagles Tom Brady alcançou sua décima vitória em onze partidas disputadas com um intervalo de apenas três dias entre as rodadas da NFL

O Tampa Bay Buccaneers confirmou o favoritismo e derrotou o Philadelphia Eagles por 28 a 26, no Lincoln Financial Field, nesta quinta-feira (14), na partida que marcou a abertura da semana 6 da NFL. Após dominar o confronto no primeiro tempo, o Tampa Bay viu o Philadelphia crescer depois do intervalo, chegando a reduzir a desvantagem para apenas seis pontos no último período, mas a reação foi insuficiente para impedir o resultado negativo da franquia da terra do Rocky Balboa.

A vitória – a terceira consecutiva, sendo a segunda fora de casa – deixa o Tampa Bay no topo da NFC South, com cinco triunfos e apenas uma derrota na temporada. Já o Philadelphia permanece na terceira posição da NFC East, mas com dois resultados positivos e três reveses.

Para variar, Tom Brady foi o grande nome dos Buccaneers ao lançar para 297 jardas, completando 34/42 passes, dois touchdowns e uma interceptação. Outro destaque dos visitantes na partida foi Leonard Fournette, dono de 81 jardas terrestres, dois touchdowns no chão, além de 46 jardas aéreas.

Do lado do Philadelphia Eagles, o grande nome foi Jalen Hurts, que anotou dois touchdowns corridos e lançou outro para Zach Ertz, apesar de ter sofrido uma interceptação.

O JOGO

O primeiro tempo entre Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles teve o domínio da franquia da Flórida, que comandou o placar desde sua primeira campanha e foi para o intervalo com a vantagem de 21 a 7, com três touchdowns no total, sendo dois aéreos, um para OJ Howard e outro com Antonio Brown, além de Leonard Fournette, que deixou o seu TD com uma corrida curta pelo meio da defesa do rival. Apesar de dilacerar a secundária dos Eagles com 186 jardas lançadas, 20 passes completados em 26 e dois TDs, Brady sofreu uma interceptação quando tentava conectar Antonio Brown, no campo de defesa do Philadelphia Eagles.

No segundo tempo, os Buccaneers repetiram o panorama da etapa inicial, anotando mais um touchdown logo na primeira campanha da equipe na volta dos vestiários, desta vez com Leonard Fournette no jogo corrido.

Na sequência, o Philadelphia Eagles esboçou sua reação, com Jalen Hurts encaixando uma corrida pelo meio para assegurar o TD dos donos da casa. Entretanto, uma tentativa de field goal de 46 jardas desperdiçada pelo kicker Jake Elliott impediu que os Eagles reduzissem ainda mais o déficit no marcador.

No último período, o Tampa Bay chegou a ceder mais um TD para o adversário, com Hurts novamente mostrando agilidade nas pernas para vencer a defesa dos Bucs e colocar pressão nos visitantes, ainda mais com a conversão de dois pontos feita com sucesso na conexão do quarterback dos Eagles para Quez Watkins. Mas a tentativa de redenção do Philadelphia não teve ẽxito, terminando com a derrota por 28 a 22.







