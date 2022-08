Mesmo falhando em gols sofridos pelo Corinthians, Fagner é elogiado por Vítor Pereira: ‘Ele reagiu’

admin3 25/08/2022 - 0:40 Compartilhe

Mesmo cometendo um pênalti com segundo de partida e falhado no segundo gol sofrido pelo Corinthians no empate em 2 a 2 com o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o lateral-direito Fagner foi elogiado pelo técnico Vítor Pereira ao fim da partida.

O treinador corintiano ressaltou a capacidade de recuperação emocional do atleta dentro do próprio jogo, incluindo o fato de ter sido o camisa 23 o responsável pela assistência para Róger Guedes empatar a partida na reta final da partida.

– O Fagner é um jogador com qualidade acima da média, naturalmente, eu já falei isso, teve uma lesão grave, muito idêntica a João Victor, que não está por jogar com problemas, que mostra que não foi simples. No nível dele, quando ele está com ritmo, a mais valia é muito grande, mas o ritmo vai ser adquirido com o próprio jogo. Primeiro gol a gente poderia ter anulado a jogada em um determinado momento, em um só momento, mas acabou que saiu a penalidade. Ele reagiu, tem caráter, tem estabilidade emocional, jogou o jogo todo com amarelo, mas conseguiu estabilizar e ajudar a equipe – destacou o treinador corintiano na entrevista coletiva após a partida.

O duelo no estádio do Maracanã contou com a presença do técnico Tite.

Como Fagner foi titular da lateral-direita na Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, e a posição ainda está com as vagas em aberto, sempre se aventa a possibilidade de um retorno do atleta ao time Canarinho.

Outro fator que reforça isso é a ligação que o jogador tem com o técnico do Brasil, já que eles conquistaram o Brasileirão de 2015 juntos, pelo Timão.

Ainda assim, Vítor evitou falar sobre as possibilidades de convocação do seu lateral.

– Eu só posso falar do Fagner no clube. Seleção, o Tite tem as escolhas dele – se limitou o português.

Fagner está no Corinthians desde 2014. Ele é cria da base do clube, mas passou por PSV-NED, Wolfsburg-GER e Vasco, antes de retornar ao Timão. Atualmente ele está entre os 15 atletas que mais vestiram a camisa corintiana na história. E no empate contro Flu, competou 40 partidas pelo Alvinegro em jogos válidos pela Copa do Brasil.

Campeão da competição em 2011, pelo Vasco, o camisa 23 sonha em vencer o torneio atuando pelo Time do Povo.

