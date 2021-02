Mesmo distante, Vizolli ainda mira título do Brasileirão: ‘Estamos num momento de buscar o título’ São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Ceará e está a sete pontos do líder Internacional, com 12 pontos a serem disputados. Vizolli ainda crê na conquista do Campeonato Brasileiro

O técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli disse, em entrevista coletiva após o empate contra o Ceará, por 1 a 1, no Morumbi, que ainda crê no título brasileiro, apesar dos sete pontos de distância para o líder Internacional.

– Não estamos preocupados em classificar para a Libertadores, ainda estamos num momento de buscar o título. Para qualquer pessoa é impossível, mas para quem trabalha no esporte, quem está no dia a dia, tem que buscar – afirmou o treinador e auxiliar fixo.

Sem vencer em 2021, com quatro derrotas e três empates, o São Paulo segue em má fase e em busca do primeiro triunfo no ano. Para Vizolli, a vitória vai acontecer a qualquer momento.

– Quem quer reverter uma situação de vida, você tem que passar por obstáculos. Jogos difíceis, mas importantes. A vitória vai chegar, pode ter certeza disso. Vamos em busca de melhores resultados – concluiu.

Com o empate, o São Paulo está na quarta colocação, com 58 pontos, sete a menos que o líder Internacional. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta o Grêmio, fora de casa, às 20h30.

