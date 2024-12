Mesmo depois de denúncia ao MP, Claudia Leitte volta a cantar Yeshua no lugar de Iemanjá

A cantora Claudia Leitte voltou a remover o nome de Iemanjá da música Caranguejo. Na noite passada, ela se apresentou no pré-Réveillon no Recife. No show, ela trocou o trecho que fala da orixá e incluiu Yeshua, que, para algumas religiões cristãs, é o nome de Jesus. Claudia é evangélica desde 2014.

Não é a primeira vez que a cantora faz essa troca. No último dia 14, ela se apresentou em Salvador e lá, Claudia cantou “Eu canto meu Rei Yeshua” no lugar de “Saudando a rainha Iemanjá”.

Logo depois da apresentação em Salvador, a yalorixá Jaciara Ribeiro e o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) entraram com uma denúncia de racismo religioso contra a cantora.

A denúncia foi acolhida e o MP-BA abriu um inquérito para investigar o caso. O Idafro e a yalorixá argumentam que essa alteração descontextualiza a música e demonstra desprezo e hostilidade por religiões afro-brasileiras, configurando discriminação.

Eles ressaltam que a Festa de Iemanjá, retratada na música, e a própria figura da Orixá são patrimônios culturais protegidos por lei, e que a ação da cantora pode ser considerada um ataque a esses bens.

O advogado Hédio Silva Jr., do Idafro, disse que ingressaria com uma interpelação criminal em nome da mãe Jaciara.

O Estadão entrou em contato com assessoria de imprensa de Claudia Leitte e aguarda posicionamento.