Mesmo com vitória, Seleção Brasileira é criticada na internet Torcedores não aprovaram atuação do Brasil na vitória por 3 a 1 de virada sobre a Venezuela

A Seleção Brasileira venceu a Venezuela de virada por 3 a 1 mas a atuação do Brasil não empolgou os internautas nas redes sociais. Torcedores até chegaram a elogiar atletas como Raphinha e Antony, e também comemoraram o fim da seca de Gabigol, mas a corneta fez mais barulho no Twitter, liderando os assuntos mais comentados da noite na rede social.

– Quem lembra de quando a Seleção Brasileira era respeitada? – questionaram diversos internautas, trazendo fotos de antigas escalações da Seleção Brasileira com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Kaká.

– Essa Seleção de hoje empataria com o Cruzeiro – ironizou outro internauta.

– Que futebol deprimente joga a Seleção do Tite – constatou outro torcedor desapontado com a atuação do Brasil.

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo no próximo domingo para enfrentar a Colômbia pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil lidera a etapa com 9 vitórias em 9 jogos.

Veja abaixo estes e outros tuítes originais.

