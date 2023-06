Mesmo com traição exposta e pai quase preso, leilão de Neymar acontece hoje em São Paulo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/06/2023 - 18:22 Compartilhe

A fase não está nada boa para Neymar, que nesta semana deu o que falar na mídia por acumular uma polêmica atrás da outra. No último final de semana, a influenciadora Fernanda Campos revelou para colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, celebrado na última segunda-feira (12).

Arrependido, o menino Ney, por meio do seu perfil no Instagram, na tarde de quarta-feira (21), assumiu que traiu a namorada e mãe de seu segundo filho, Bruna Biancardi. “Bru, Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, escreveu ele na legenda do post.

“A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade”, finalizou.

Pai quase preso

Como se não bastasse toda essa exposição, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, recebeu voz de prisão, na tarde desta quinta-feira (22), durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Mangaratiba, na Região Metropolitana do Estado, na mansão do atleta.

Segundo informações do portal G1, o ‘Ney Pai’ teria desacatado os agentes, que foram até o local averiguar denúncias de crime ambiental. Já de acordo com a Polícia, a denúncia dava conta de uma construção irregular na propriedade de um lago artificial.

A obra teria provocado desmatamento, quebra de rocha e desvio de um rio. Um lago foi interditado e será aplicada uma multa ao jogador.

De acordo com a publicação no portal, durante a apresentação da área à secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, Neymar Pai teria se alterado e acabou recebendo voz de prisão.

Neymar Santos será autuado administrativamente. A obra ficará embargada até que ele apresente todas as licenças necessárias para realizar a construção do lago.

Leilão de Neymar

Mesmo com todo esse imbróglio em sua vida pessoal, Neymar manteve de pé a 3ª edição de seu Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., que acontece na noite quinta-feira em São Paulo.

Um dos principais eventos sociais do país, irá leiloar novas experiências e arremates. Entre os lotes, estão dois ingressos Vips para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo. O arrematador e um acompanhante terão direito aos três dias de evento com a visitação aos boxes, área do paddock, treinos, corrida Sprint e o Grande Prêmio.

Outra experiência será um churrasco na casa do arrematador para até 40 amigos, feito pelo influenciador e empresário Netão acompanhado por um pocket show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

Neymar Jr. e sua família, receberão cerca de 900 convidados incluindo atletas, celebridades, influenciadores e empresários.

