Mesmo com tornozelo inchado, Talles Magno reforça Vasco contra o Fortaleza

Um inchaço no tornozelo esquerdo não vai tirar o atacante Talles Magno do time do Vasco na partida contra o Fortaleza, domingo, às 16 horas, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próprio jogador fez questão de garantir sua presença na partida.

“Vou jogar, com certeza. O tornozelo está um pouco inchado, mas nada que tire do jogo”, disse o atleta de 17 anos, que sofreu a lesão no empate sem gols com o Avaí, quinta-feira, em Florianópolis. Lançado por Rossi, Talles Magno dividiu uma bola com o goleiro Vladimir, aos 34 minutos do primeiro tempo. O jogador foi substituído no intervalo e passou o segundo tempo no banco de reservas fazendo tratamento com uma bolsa de gelo.

Talles foi liberado da seleção brasileira sub-17 pela CBF para atuar contra CSA e Fortaleza. Na segunda-feira, o atacante vai se apresentar ao técnico Guilherme Dalla Dea para dar início à preparação do Mundial da categoria, que vai ser disputado no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro.

Além de Talles Magno, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá o retorno do zagueiro Leandro Castán e do atacante Marrony, que estavam suspensos. O colombiano Guarín poderá ser relacionado pelo treinador pela primeira vez.

O Vasco é o 14º colocado da tabela do Brasileirão, com 28 pontos, cinco à frente do Ceará, primeiro time na zona de rebaixamento. Em compensação, a equipe cruzmaltina está dois atrás do Botafogo, primeira equipe classificada para a Copa Sul-Americana.