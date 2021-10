Mesmo com torcida, Enzo Celulari não cogita volta com Bruna Marquezine

Mesmo com a forte torcida dos fãs do casal nas redes sociais, Enzo Celulari não cogita voltar com Bruna Marquezine. De acordo com o Extra, alguns seguidores ficaram animados ao ver que os dois trocam curtidas nos posts e compartilham a guarda da gatinha que adotaram juntos.

Segundo o portal, foi o filho de Claudia Raia e Edson Celulari quem decidiu dar um ponto final no relacionamento, que aconteceu no fim de junho. De acordo com amigos próximos a ele, o namoro não tem volta.

“Enzo é mais na dele. Apesar de ter crescido com pais famosos, ele não se adaptou a um namoro com tanta exposição, mesmo que sem a vontade deles. Não existia também muito tempo para eles ficarem juntos, e Bruna estava numa outra vibe, meio ausente”, disse a fonte.

