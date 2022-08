Mesmo com sondagens na Europa, Welington fala sobre assumir posto de Reinaldo no São Paulo

Parceria Lance & IstoÉ 09/08/2022 - 19:37 Compartilhe

Welington, lateral-esquerdo do São Paulo, foi o convidado desta segunda-feira (8) para o podcast ‘A Rodada’, do Lance!. A cria de Cotia é uma peça cada mais vez mais usada por Rogério Ceni em suas escalações.

> ATUAÇÕES: Calleri é o único que se salva em derrota do São Paulo para o Flamengo



> Veja tabela do Campeonato Brasileiro

O lateral-esquerdo disputa a titularidade com Reinaldo – que enfrentou recentemente um estiramento no adutor da coxa direita. O camisa 34 falou sobre o espaço que ganhou na equipe nesta temporada e destacou a rotatividade de elenco que Ceni propõe para o time.

O lateral comentou também sobre o calendário brasileiro. De acordo com suas palavras, é difícil evitar desgastes, ainda mais com o Tricolor vivo em três competições ao mesmo tempo: além do Brasileirão, disputa a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

– Com a saída do Reinaldo, Rogério conseguiu poupar um pouquinho. Acho que o Rogério consegue evitar a fadiga dos jogadores e consegue rodar o elenco. Igual contra o Flamengo, ficaram alguns no banco para estar pronto para quarta. Isso está fazendo bem. O calendário brasileiro é muito apertado, não tem o que fazer. Tem que evitar o máximo, correr o risco de lesão, porque aí fico a temporada fora – ressaltou.

Porém, devido ao seu desempenho nesta temporada, Welington passou a receber algumas propostas da Europa. O LANCE! adiantou nesta semana que o jovem jogador contou com sondagens desde a última janela.



Os diretores do São Paulo já admitiram que o Bayer Leverkusen, da Alemanha, procurou o jogador de 21 anos, sinalizando uma proposta de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), rechaçada pelo Tricolor.

Recentemente, o Fenerbahçe, da Turquia, também fez contato para a compra em definitivo do passe do atleta. Contudo, o clube espera uma valorização ainda maior do lateral até o final da temporada.

Porém, em entrevista ao ‘A Rodada’, o atleta afirmou que esta é uma responsabilidade para seus agentes, e ainda destacou que está contente com seu momento no Tricolor paulista.

– Fico feliz em saber que tem alguns times interessados. Demonstra que meu futebol está sendo bem apresentado. No momento, estou pensando no São Paulo. Deixo isso para meus representantes, que cuidam disso fora de campo, mas no momento estou muito feliz no São Paulo. Quero sim sair com título, ser campeão, isso daí fico feliz – destacou sobre possíveis negociações.

Porém, não só Welington está na mira de outros clubes. Seu companheiro de posição, Reinaldo, também. Sobre a possibilidade de assumir a titularidade de vez, a cria de Cotia afirmou que ‘está preparado’.

– Eu sempre estou preparado. Se sobrar uma vaga, dou meu melhor. Sempre trabalhando e esperar o que vai acontecer – concluiu.

Reinaldo e Welington atuam juntos na mesma posição (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

