Mesmo com previsão de tempestade, carnaval está mantido em Santa Catarina

Na Região Sul do país, o tempo instável tam marcado os festejos de carnaval. Em Santa Catarina, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para hoje é de tempestades, ventos intensos e até queda de granizo. A situação pode gerar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, por isso, o órgão emitiu alerta classificando de perigoso o grau de severidade desses fenômenos. Mesmo assim, a folia está mantida.

As regiões que podem ser atingidas, segundo o Inmet, são Grande Florianópolis, Planalto Norte Catarinense, litoral sul/Baixada Santista/Vale Do Ribeira, região metropolitana de Curitiba, região oeste catarinense, Vale Do Itajai, Planalto Sul Catarinense, litoral sul catarinense, região central paranaense, litoral paranaense, norte paranaense, oeste paranaense, sudoeste paranaense, sul paranaense, meio-oeste catarinense e litoral norte catarinense.

No Rio Grande do Sul, desde sábado (10) têm sido registradas chuvas, principalmente no norte, no noroeste e no litoral do estado. Hoje, segundo o Inmet, o tempo permanecerá nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde, o sol ajudará a animar os foliões. À noite, é provável haver bastante nebulosidade.

Em Porto Alegre, não há programação oficial hoje. Segundo a prefeitura da cidade, o carnaval de blocos terá continuidade amanhã (13), com os blocos Rua do Perdão e Deixa Falar, na Cidade Baixa, a partir das 15h.

Veja a programação de Florianópolis:

Arena Central

Local: Avenida Paulo Fontes

16h – 25º Concurso Pop Gay e Show Valesca

Blocos de Rua

Centro

Nossa Turma

Norte

Carnaval Comunitário de Santo Antônio de Lisboa

Esculham Bloco – Jurerê

AMORV Unidos do Bérico – Rio Vermelho

Imperadores de Jurerê – Jurerê

Sul

Bloco da Raça – Armação

Leste

Caramujo Africano – Barra da Lagoa

Baiacu da Barra – Centro da Barra da Lagoa

Continente

Bloco Alzheimer – Praia da Saudade