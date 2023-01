Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 18:59 Compartilhe





O Rennes venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 neste domingo no Roazhon Park, em jogo válido pela 19ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês. Traoré foi o autor do gol solitário da partida.

Apesar do resultado negativo, o PSG se mantém na liderança da competição com 47 pontos, mas perdeu a oportunidade de abrir vantagem sobre o vice-líder Lens, que soma 44 pontos. Foi a segunda derrota do time de Neymar, Messi e Mbappé na atual temporada da Ligue 1.

TARDE RUIM

Desde o início da partida, o Rennes dominava as ações e o PSG tinha dificuldades para impor seu ritmo. Os donos da casa chegaram a criar uma chance perigosa com a jovem promessa croata Lovro Majer.





TRIO NOVAMENTE REUNIDO

O PSG ensaiou uma melhora no segundo tempo, com a entrada de Mbappé aos 10 minutos da etapa final, substituindo Ekitike. A equipe comandada por Galtier chegou a dominar as ações da partida, mas não conseguiu marcar. Foi a primeira vez que o trio esteve junto em campo pelo PSG após a Copa do Mundo no Qatar.

DEIXOU NA SAUDADE

​Aos 20 minutos da etapa complementar, o Rennes subiu para o ataque com Truffert, que limpou Hakimi da jogada e deu um bom passe para Traoré, livre dentro da área, completar para o gol, sem chances de defesa para Donnarumma, 1 a 0.

INACREDITÁVEL

​Poucos instantes depois, aos 24, Mbappé teve a grande oportunidade do Paris no jogo. O astro francês recebeu livre em profundidade, saiu na cara do goleiro do Rennes mas isolou a bola, em uma jogada que o camisa sete do PSG não costuma errar.

AGENDA

​As equipes voltam a campo no próximo final de semana pela Copa da França. Na sexta, o Rennes encara o Olympique de Marseille, enquanto o PSG enfrenta o Pays de Cassel na segunda-feira, ambos os compromissos válidos pela segunda fase.





