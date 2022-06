Mesmo com golaço de falta e elogios do treinador do Corinthians, Róger Guedes admite chateação por empate

Autor do gol do Corinthians no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Róger Guedes celebrou a cobrança de falta perfeita, que quebrou quase dois meses do jogador sem ir às redes, mas admitiu tristeza pelo Timão ter deixado escapado a vitória nos minutos finais.





Contra o CAP, Róger Guedes marcou o 15º gol pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

– A gente sabia que seria um jogo difícil, conhecemos o Athletico, sabemos que faria um jogo difícil, força da torcida, gramado sintético, eles sabem muito bem jogar, saímos um pouco triste, porque estávamos na frente, mas faz parte, Campeonato Brasileiro é longo, vamos em busca do título. Queria agradecer a Deus pelo meu gol. Existe golaço de falta, foi uma belíssima batida, fui feliz, Deus me abençoou. Tô muito feliz, a gente treina durante a semana – disse o jogador à Corinthians TV.

Foi o segundo gol de falta de Róger com a camisa corintiana. Ele tinha deixado um da mesma forma na sua estreia pelo clube, contra o Juventude, em setembro do ano passado.

Mesmo com os 10 jogos de seca, o camisa 9 segue como o artilheiro corintiano, com oito gols marcados na temporada.

No período sem gols, o jogador também teve problemas com o técnico Vítor Pereira, que não via respostas do atleta nos treinamentos. Além disso, o atacante havia deixado claro que não gostaria de atuar como centroavante, mas pelo lado esquerdo.

No entanto, com as perdas do Corinthians no setor ofensivo, principalmente a de Jô, que rescindiu com o clube após polêmicas, Róger tem entendido a necessidade de jogar no centro da área, tendo a postura elogiada pelo seu comandante.

– (Róger Guedes) Tem trabalhado bem, fez um bom jogo, marcou um gol bonito, está com a atitude certa, ele pelo meio com o Willian por fora. O fato de não ter um atacante pra fazer mais o pivô, que não temos, e quem não tem cão caça com gato. Temos que ter outro tipo de jogada na área – disse o treinador em entrevista coletiva após o empate com o Furacão.

Desde que chegou ao Corinthians, no segundo semestre do ano passado, Róger Guedes tem 15 gols marcados. Em seis meses nesta temporada, o atleta já superou a quantidade de tentos anotados nos três meses em que vestiu a camisa corintiana em 2022.