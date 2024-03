Mesmo com fortuna milionária, Daniel Alves não pode usar os próprios recursos para pagar fiança; entenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/03/2024 - 9:27 Para compartilhar:

Condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, Daniel Alves deverá pagar uma fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) para ter liberdade provisória. Essa quantia representa quase 2% da fortuna do ex-jogador de futebol, avaliada em 55 milhões de euros (cerca de R$ 296 milhões).

Mesmo com um patrimônio milionário, Daniel não consegue acesso às contas bancárias para pagar a fiança. Isso se dá pelo fato de parte do seu dinheiro está bloqueado por conta de uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana, referente à pensão alimentícia dos dois filhos deles.

Além disso, Daniel teve outra parte da sua fortuna bloqueada na Espanha desde a acusação de estupro. Durante o julgamento do caso, a advogada do jogador afirmou que ele tinha uma dívida de 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões) com o Ministério da Fazenda espanhol e duas contas bancárias no país, uma com 50 mil euros (R$ 272 mil) e outra com saldo negativo de 20 mil euros (R$ 109 mil).

Existe a possibilidade de que o Fisco Espanhol deposite um ressarcimento de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,45 milhões) para o ex-jogador devido a uma ação contra o órgão por Daniel discordar da tributação dos valores cobrados pelos serviços de intermediação do agente Joaquín Macanás, durante a renovação de contrato com o clube Barcelona entre 2013 e 2014.

