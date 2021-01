Mesmo com derrota, São Paulo atinge cem gols marcados na temporada Tricolor chega a marca que não alcançava desde 2015. Tchê Tchê e Carneiro marcaram os tentos na derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista

O São Paulo foi goleado por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, porém, mesmo com a derrota, a equipe chegou a marca de cem gols marcados na temporada, algo que não acontecia desde 2015. O Tricolor atingiu o número com 55 jogos disputados.

Há seis anos atrás, o Tricolor atingiu o marca com 69 jogos, uma média de 1,55 gols marcados. Já a média deste ano está sendo de 1,85 gols por partida. Número bem melhor que do ano passado, quando o clube fechou a temporada com 56 gols em 60 jogos, uma média de 0,93, a pior de sua história.



Essa é a segunda média de gols mais alta do São Paulo desde 2006, quando marcou 138 vezes em 73 compromissos (1,89 por partida). Naquele ano, o Tricolor sagrou-se campeão brasileiro e foi vice do Paulistão, da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, sob comando de Muricy Ramalho.

A artilharia do São Paulo nesta temporada é de Brenner, com 22 gols marcados, Logo atrás, está Luciano, com 15 tentos. Pablo, com 11, é o terceiro colocado. Fecham a lista dos cinco primeiros, Daniel Alves e Reinaldo, com sete e Gabriel Sara, com seis gols marcados.

Veja quantos gols o São Paulo marcou nas últimas temporadas



2020/21 – 100 gols em 55 jogos

2019 – 56 gols em 60 jogos

2018 – 74 gols em 64 jogos

2017 – 93 gols em 62 jogos

2016 – 85 gols em 70 jogos

2015 – 107 gols em 69 jogos

2014 – 112 gols em 68 jogos

2013 – 105 gols em 78 jogos

2012 – 139 gols em 78 jogos

2011 – 112 gols em 70 jogos

