Mesmo com corte no cafezinho, Receita só terá recursos para CPF e restituições do IR até setembro

Os recursos remanejados pelo Ministério da Economia darão um fôlego para os sistemas da Receita Federal, mas não serão suficientes para manter o funcionamento até o fim do ano, de acordo com fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast.

A avaliação é que os recursos são suficientes para manter os sistemas funcionando apenas até setembro. No próximo mês, o governo divulgará um novo relatório avaliando receitas e despesas com as projeções para o fim do ano. A equipe espera contar com receitas extraordinárias para liberar parte dos recursos bloqueados, cerca de R$ 31 bilhões.

Nesta quinta-feira, o Ministério da Economia anunciou cortes que vão desde a limitação do expediente dos funcionários até o cafezinho servido na Pasta para priorizar sistemas de atendimento ao cidadão, como o da Receita Federal e do INSS.

Como mostrou o Estadão/Broadcast na semana passada, a falta de recursos poderia levar a Receita Federal a desligar todos os seus sistemas informatizados a partir do dia 25 de agosto. Um aviso interno chegou a circular entre as áreas do órgão informando que, se não fossem liberadas mais verbas do orçamento, os sistemas responsáveis por emissão de CPF e processamento de restituições de Imposto de Renda seriam desligados, entre outros.